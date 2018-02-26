В Восточной Гуте с 27 февраля по поручению Путина введена ежедневная гумпауза

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Гуманитарная пауза вводится в Восточной Гуте (Сирия) со вторника, 27 февраля, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Позавчера было принято решение Совета Безопасности ООН №2401. По поручению президента России в целях исключения жертв среди мирного населения Восточной Гуты с 27 февраля, то есть с завтрашнего дня, с 9:00 до 14:00 ежедневно вводится гуманитарная пауза", - сказал Шойгу в понедельник, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ.

По словам министра, "для выхода мирных жителей будет открыт гуманитарный коридор". "Координаты подготовлены и будут сообщены в течение ближайшего времени", - сказал Шойгу.

Кроме того, РФ считает необходимым организовать гуманитарный коридор для вывода беженцев из сирийского лагеря Рукбан, который контролируют США, заявил Шойгу.

"Предлагается такие же гуманитарные коридоры, гуманитарные паузы организовать и в районе Эт-Танфа и Рукбана, для того, чтобы мирные граждане беспрепятственно могли вернуться в свои дома и начать восстанавливать мирную жизнь",- сказал он.

Восточная Гута - один из главных остающихся оплотов экстремистов и вооруженных противников президента Сирии Башара Асада. В последние дни поступали сообщения об интенсификации обстрелов позиций боевиков, в том числе с воздуха. Сторонники сирийской оппозиции со своей стороны утверждают, что в результате обстрелов сильно страдает мирное население.

24 февраля члены Совета Безопасности ООН после неоднократных отсрочек голосования приняли резолюцию об установлении гуманитарной паузы на территории Сирии по меньшей мере на 30 дней.