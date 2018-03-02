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Американские самолеты провели разведку у границ России на нескольких направлениях

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - После оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, в ходе которого он представил новейшие образцы вооружений, США усилили авиационную разведку вблизи российских границ, проведя ее в пятницу сразу на нескольких направлениях.

Согласно мониторинговым данным западных авиационных ресурсов, три американских военных самолета в пятницу днем совершили разведывательные полеты вблизи границ Калининградской области, у побережья Крыма, Краснодарского края, а также граничащих с Донбассом российских областей. Вблизи Калининградской области были также зафиксированы полеты разведывательных самолетов ВВС Франции и Швеции.

Так, самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II с бортовым номером 157326, поднявшийся с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, осуществил многочасовой полет у юго-западного и южного побережья Крыма. Разведчик кружил у побережья полуострова на высоте 7,7 тыс. метров от Севастополя до Судака, временами приближаясь к побережью на расстояние 40 км.

Одновременно у российских берегов на Черном море вел разведку стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Дальний беспилотник совершал пролеты на высоте 16 тыс. метров по маршруту от западной оконечности Крыма вдоль его западного и южного побережья, а также всего побережья Краснодарского края вплоть до Сочи. Всего беспилотник совершил, по меньшей мере, четыре пролета по этому маршруту. В районе Севастополя он приближался к российским берегам на расстояние приблизительно 30 км, т.е. шел почти по кромке морской границы России. В районе Туапсе он приближался к берегам Краснодарского края на 35 км.

Перед тем, как подлететь к Крыму, этот беспилотник совершил многочасовой разведывательный полет на высоте 15,5 тыс. метров вдоль линии разграничения в Донбассе. В ходе него он несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент он находился над Новопсковским районом Луганской области. С учетом возможностей ведения разведки на глубину беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также большой частью территории приграничных областей России.

После завершения полета над Украиной он вошел в воздушное пространство над Черным морем со стороны Николаевской области и направился к Крыму.

Тем временем на Балтике стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным JOVE23, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, совершил полет вблизи сухопутных границ Калининградской области, выполняя его в воздушном пространстве Польши, а также у морских границ области.

Кроме того, к югу от Калининградской области в воздушном пространстве Польши в пятницу днем был зафиксирован полет самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВВС Франции E3 Sentry AWACS, а вблизи ее побережья на Балтике длительное время кружил шведский разведывательный самолет GLF4 с бортовым номером 102002.

Российские эксперты, с которыми побеседовал "Интерфакс", не исключили, что усиление авиационной радиотехнической разведки стало реакцией на ту часть послания президента РФ Федеральному собранию, в котором он говорил о российских Вооруженных силах и новых системах оружия. "Видимо, эти полеты являются своего рода реакцией на известную часть послания президента об армии и новом оружии", - сказал эксперт.

Другой собеседник агентства высказал мнение, что подобные действия "не стали сюрпризом и, вероятно, будут повторяться в будущем".

Теги: США, Россия
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