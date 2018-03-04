Американские самолеты провели новую разведку у западных границ России

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Два самолета ВВС США в воскресенье совершили разведывательные полеты вблизи границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей, а также граничащих с Донбассом российских регионов, свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным BILE88, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в воскресенье днем осуществил пролеты вдоль границ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии, а также вдоль южной границы Калининградской области в небе над Польшей.

Тем временем, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в ходе многочасового разведывательного полета вдоль линия разграничения в Донбассе днем несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент он находился над Новопсковским районом Луганской области.

Кроме того, в воскресенье днем был зафиксирован полет натовского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry AWACS с бортовым номером LX-N90459 и позывным NATO40, который шел курсом к российским границам на севере в небе над Норвегией.

Американские военные самолеты периодически выполняют разведку вблизи российских границ. Одна из последних прошла 2 марта сразу на нескольких направлениях, в частности, также у границ Калининградской области, у побережья Крыма, Краснодарского края.