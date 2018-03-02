Россия подготовила проект нового механизма ООН для расследования химатак в Сирии

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Консультации по российскому проекту резолюции о создании независимого механизма ООН по расследованию химатак в Сирии завершились, подготовлен итоговый вариант документа, который, как предполагается, будет вынесен на голосование, сообщили в Постпредстве РФ при ООН.

Сроки вынесения проекта резолюции на голосование на данный момент не известны.

В январе 2018 года Россия предложила создать на год, с возможностью продления, Независимый механизм ООН по расследованию химатак в Сирии (UNIMI), который смог бы провести беспристрастное расследование на основе проверенных фактов, собранных на местах предполагаемых инцидентов.

Согласно проекту резолюции, с копией которого удалось ознакомиться "Интерфаксу", предлагается "учредить Независимый механизм расследования ООН сроком на один год с даты утверждения Советом Безопасности его перечня полномочий с возможностью дальнейшего продления и обновления СБ, если он сочтет это необходимым".

Новый механизм должен будет "обеспечить по-настоящему беспристрастное, независимое, профессиональное, заслуживающее доверия" расследование случаев применения химоружия в Сирии "на основе достоверных, проверенных и подтвержденных фактов", собранных непосредственно "в ходе поездок на место (предполагаемой химатаки - ИФ)".

В проекте отмечается, что новый механизм "должен руководствоваться высокими стандартами, установленными Конвенцией о запрещении химического оружия", а также использовать "весь спектр" методов, включая "отбор проб, опрос свидетелей и сбор доказательств и информации на месте инцидента".

В тексте документа подчеркивается, что Совет Безопасности будет "тщательно оценивать выводы" UNIMI.

Авторы проекта также решительно осуждают "любое использование любого токсичного химического вещества в качестве оружия" в Сирии или где-либо еще.

Кроме того, в документе подчеркивается, что Сирия не должна использовать, разрабатывать, производить, приобретать, накапливать и хранить или передавать химоружие. Согласно проекту, "ни одна из сторон в Сирии" также не должна применять, разрабатывать, производить, приобретать, накапливать, хранить или передавать химоружие.