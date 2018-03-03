В Минобороны рассказали об окольцовывании России американской системой ПРО

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Система противоракетной обороны (ПРО) США после развертывания будет окружать Россию кольцом, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"Сейчас широким фронтом идет большая работа по окольцеванию, я бы сказал так, России таким кольцом ПРО. Уже на территории США созданы районы ПРО в Калифорнии и на Аляске. В Европе - созданы в Румынии и странах Балтии, вот-вот будет развернут район ПРО в Польше, подключатся к этому кольцу и будут в него вовлечены соответствующие районы ПРО в Корее и Японии", - сказал Фомин.

"В общей сложности будет развернуто свыше 400 антиракет, что значительно снижает потенциал ядерного сдерживания России", - отметил он.