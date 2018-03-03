Источник сообщил о наличии более 400 ракет в глобальной системе ПРО США

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Глобальная система противоракетной обороны США насчитывает более 400 ракет, заявил в субботу российский военно-дипломатический источник.

"Уже сегодня США развернуто более 400 противоракет, объединенных в единую глобальную систему ПРО", - сказал он.

"Сегодня в Калифорнии и на Аляске американцами уже развернуты более 40 шахтных противоракет дальнего перехвата GBI", - сказал источник.

По его словам, еще порядка 180 противоракетами "Standart-3" вооружены корабли управляемого ракетного оружия ВМС США в составе Атлантического и Тихоокеанских флотов, а также на американских базах в Японии и Испании. "24 противоракеты "Standart-3" несут боевое дежурство в Румынии. Ну, и добавьте к этому более полутора сотен противоракет на развернутых шести батареях "THAAD", - заявил источник.

В минувший четверг представитель министерства обороны США Дана Уайт заявила, что ПРО США не направлена против РФ.

Между тем, 2 марта президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу NBC, что выход США из договора по ПРО стал началом гонки вооружений между Соединенными Штатами и РФ.

Ранее в послании Федеральному Собранию Путин сообщил, что в России началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету - "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана" ).

Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. Он назвал комплекс "Авангард" новым стратегическим оружием России. Серийное производство комплекса началось, отметил глава государства.

В заключении российский президент заявил, что новые образцы оружия РФ делают американскую систему ПРО и приближение военной инфраструктуры НАТО бессмысленными.