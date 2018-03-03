Госдеп США призвал "Газпром" возобновить поставку газа через Украину

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Государственный департамент США призвал "Газпром" выполнять решение Стокгольмского арбитража и возобновить поставки газа через Украину, заявила спикер госдепа Хизер Нойерт.

"Поставки и транзит газа никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что "Газпром" будет поставлять газ по транзитному трубопроводу Украины в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Россия должна доказать, что она надежный поставщик газа ", - написала она в своем твиттере в ночь на субботу.

В пятницу "Газпром" объявил о том, что немедленно начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа после того, как Cтокгольмскый арбитраж обязал российскую компанию заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.