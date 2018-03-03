Полсотни человек задержаны после беспорядков в Киеве

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Украинская полиция очистила палаточный городок в Киеве у Верховной рады от протестующих, задержаны 50 человек.

"50 человек доставлены в полицию", - сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала "112. Украина".

По его данным, шесть протестующих обратились за медицинской помощью, также пострадали четыре сотрудника полиции.

По словам Крищенко, следственные действия в палаточном городке проводятся в рамках расследования событий 27 февраля, когда пострадали 15 полицейских.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время на территории палаточного городка находятся сотрудники правоохранительных органов.

"Сейчас продолжается осмотр (палаточного городка - ИФ). Изъято несколько предметов, визуально они похожи на гранаты, "коктейли", заготовленные бутылки,.. палки - всё, чтобы наносить телесные повреждения", - сказал он.

В свою очередь народный депутат из фракции "Самопомич", один из координаторов акции Егор Соболев подтвердил агентству "Интерфакс-Украина", что участников акции у здания Рады в палаточном городке не осталось, после оперативно-следственных действий представители Национальной гвардии сворачивают палатки.

"Штурм начался около 7 утра. Сейчас все территория окружена Национальной гвардией, и нацгвардейцев заставляют разбирать палатки после того, как там работают следственно-оперативные группы, которые что-то ищут или что-то подбрасывают", - сказал Соболев агентству "Интерфакс-Украина".

На прилегающие улицы никого не пускают, заблокированы несколько кварталов.

Народный депутат также отметил, что задержаны 40-50 участников акции. "Несколько человек госпитализированы, двое с черепно-мозговыми травмами, как сказали врачи, которые их забирали", - добавил Соболев.

27 февраля утром между участниками акции у Рады, требовавшими принятии закона об антикоррупционном суде, и полицейскими начались потасовки. Протестующие бросали в сторону правоохранителей взрывпакеты и другие предметы, пытались поджечь автомобильные покрышки.