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Трамп заинтересовался опытом Китая в продлении срока полномочий председателя

Есть обновление от 07:50

Президенту США показалась интересной идея снять ограничение на количество сроков пребывания на посту

Трамп заинтересовался опытом Китая в продлении срока полномочий председателя
Дональд Трамп с женой Меланией
Фото: Reuters

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп отозвался одобрительно об инициативе китайских властей отменить ограничения на занятие поста председателя КНР в течение двух пятилетних сроков, существующее в настоящее время, сообщил телеканал CNN.

"Теперь он (действующий председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ) председатель на всю жизнь. Он смог это сделать. Может быть, и нам стоит попробовать сделать это когда-нибудь", - приводит слова Трампа телеканал.

Ранее сообщалось, что по итогам прошедшего заседания политбюро ЦК КПК одним из изменений может стать отмена ограничения на занятие поста председателя КНР в течение двух пятилетних сроков. По мнению иностранных наблюдателей, это позволит действующему председателю КНР Си Цзиньпину быть переизбранным в 2023 году на высший государственный пост в третий раз.

Теги: Китай, США, Дональд Трамп
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