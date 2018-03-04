Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 марта

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Еврокомиссия подтвердила, что поставки и транзит газа из России в Евросоюз проходят без перебоев.
- Минобороны РФ сообщило, что боевики в сирийской провинции Восточная Гута готовят диверсию против гуманитарного конвоя Организации Объединенных Наций.
- Дональд Трамп заинтересовался возможными изменениями в конституции Китая, которые позволят председателю занимать свой пост неограниченное число сроков.
- Автомобилистам Москвы посоветовали отказаться от поездок в воскресенье из-за сильного снегопада.