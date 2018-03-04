Активистка Femen попыталась помешать Берлускони проголосовать на выборах

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Активистка Femen разделась на избирательном участке в Милане, когда туда пришел проголосовать лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, сообщает Corriere della Sera.

Девушка сняла рубашку и залезла на стол избирательной комиссии, когда к нему подошел 81-летний политик. Она выкрикивала "Берлускони, твое время истекло!".

Сам экс-премьер Италии улыбнулся, а активистку задержала полиция. Как отмечает издание, Берлускони заявил, что ничего особенного не заметил.

A topless protester confronts former Italian Prime Minister Silvio Berlusconi at a polling station pic.twitter.com/rXk6H9TQXs — Sky News (@SkyNews) 4 марта 2018 г.

В воскресенье 4 марта в Италии проходят всеобщие парламентские выборы. В рамках голосования итальянцы изберут 630 членов нижней палаты парламента и 315 - верхней.

Для голосования пришедшим на избирательные участки выдадут два бюллетеня - один желтый, для выбора сенаторов, другой розовый - для выбора членов нижней палаты парламента. Получить желтый листок смогут только избиратели в возрасте от 25 лет, граждане младше этого возраста избирать сенаторов не имеют права. В целом избирательное право в Италии гарантируется с 18 лет. Принять участие в голосовании в целом смогут более 46 миллионов человек, проголосовать за сенаторов имеют право более 42 миллиона человек.

Как отмечает Associated Press, в некоторых городах люди в очередях стояли перед избирательными участками - ожидание затягивалось на часы в связи с ужесточением процедуры, введенным с целью исключить подлог. Кроме того, некоторые участки открылись с опозданием, так как туда доставили неверные бланки.

AP приводит мнение аналитиков, которые полагают, что единственный блок, имеющий шансы набрать большинство и получить право формировать кабмин, - это правоцентристская коалиция во главе с "Вперед, Италией" (идет на выборы вместе с антимигрантской лигой и националистической партии "Братья Италии").

Сам Берлускони не сможет войти в правительство из-за судебного запрета занимать государственные должности в связи со скандалом вокруг неуплаты налогов. Он ранее заявлял, что в случае победы своего блока видит на посту премьера нынешнего спикера Европарламента Антонио Таяни.