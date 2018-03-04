В мире

Активистка Femen попыталась помешать Берлускони проголосовать на выборах

Есть обновление от 17:49

Полуобнаженная девушка выкрикивала "Берлускони, твое время истекло"

Активистка Femen попыталась помешать Берлускони проголосовать на выборах
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Активистка Femen разделась на избирательном участке в Милане, когда туда пришел проголосовать лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, сообщает Corriere della Sera.

Девушка сняла рубашку и залезла на стол избирательной комиссии, когда к нему подошел 81-летний политик. Она выкрикивала "Берлускони, твое время истекло!".

Сам экс-премьер Италии улыбнулся, а активистку задержала полиция. Как отмечает издание, Берлускони заявил, что ничего особенного не заметил.

В воскресенье 4 марта в Италии проходят всеобщие парламентские выборы. В рамках голосования итальянцы изберут 630 членов нижней палаты парламента и 315 - верхней.

Для голосования пришедшим на избирательные участки выдадут два бюллетеня - один желтый, для выбора сенаторов, другой розовый - для выбора членов нижней палаты парламента. Получить желтый листок смогут только избиратели в возрасте от 25 лет, граждане младше этого возраста избирать сенаторов не имеют права. В целом избирательное право в Италии гарантируется с 18 лет. Принять участие в голосовании в целом смогут более 46 миллионов человек, проголосовать за сенаторов имеют право более 42 миллиона человек.

В миреВ Италии стартуют выборы в обе палаты парламентаЧитать подробнее

Как отмечает Associated Press, в некоторых городах люди в очередях стояли перед избирательными участками - ожидание затягивалось на часы в связи с ужесточением процедуры, введенным с целью исключить подлог. Кроме того, некоторые участки открылись с опозданием, так как туда доставили неверные бланки.

AP приводит мнение аналитиков, которые полагают, что единственный блок, имеющий шансы набрать большинство и получить право формировать кабмин, - это правоцентристская коалиция во главе с "Вперед, Италией" (идет на выборы вместе с антимигрантской лигой и националистической партии "Братья Италии").

Сам Берлускони не сможет войти в правительство из-за судебного запрета занимать государственные должности в связи со скандалом вокруг неуплаты налогов. Он ранее заявлял, что в случае победы своего блока видит на посту премьера нынешнего спикера Европарламента Антонио Таяни.

Теги: Италия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Четыре человека погибли при взрыве газа в жилом доме в ПознаниЧетыре человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Познани
Не менее 22 человек получили травмыПодробнее
Боевики ввели в Восточной Гуте комендантский час на время гумпаузБоевики ввели в Восточной Гуте комендантский час на время гумпауз
По данным Минобороны, боевики запретили массовые собрания мирным жителям и наказывают тех, кто отказывается подчинитьсяПодробнее
Трамп заинтересовался опытом Китая в продлении срока полномочий председателяТрамп заинтересовался опытом Китая в продлении срока полномочий председателя
Президенту США показалась интересной идея снять ограничение на количество сроков пребывания на постуПодробнее
Источник сообщил о наличии более 400 ракет в глобальной системе ПРО СШАИсточник сообщил о наличии более 400 ракет в глобальной системе ПРО США
По его словам, в частности, порядка 180 противоракетами вооружены корабли Атлантического и Тихоокеанских флотов ВМС США, базы в Японии и ИспанииПодробнее
Под зданием Рады в Киеве начались столкновения полиции и протестующихПод зданием Рады в Киеве начались столкновения полиции и протестующих
В палаточный городок пришли следователи, в ответ митингующие начали жечь шиныПодробнее
Польша насчитала за Германией долг по репарациям в $850 млрдПольша насчитала за Германией долг по репарациям в $850 млрд
По мнению Варшавы, ждать выплат от России бессмысленноПодробнее
Путин предложил США сделать запрос в Генпрокуратуру по "списку 13 россиян"Путин предложил США сделать запрос в Генпрокуратуру по "списку 13 россиян"
Он подчеркнул, что Москве не предоставили никаких доказательств их причастности ко вмешательству в американские выборыПодробнее
Трамп на год продлил введенные из-за ситуации на Украине антироссийские санкцииТрамп на год продлил введенные из-за ситуации на Украине антироссийские санкции
Президент считает, что действия РФ продолжают представлять чрезвычайную угрозу для национальной безопасности СШАПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 2 марта5 фото
02 марта
Фотохроника 2 марта
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Фотохроника 1 марта6 фото
01 марта
Фотохроника 1 марта
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваНеизвестный мужчина облил водой Ксению Собчак в центре МосквыВ миреАктивистка Femen попыталась помешать Берлускони проголосовать на выборахВ миреБоевики ввели в Восточной Гуте комендантский час на время гумпаузВ миреЧетыре человека погибли при взрыве газа в жилом доме в ПознаниЭкономикаThe FT узнала о направленном в Великобританию танкере с российским СПГСпортНовые правила футбола разрешили видеоповторы на ЧМ

Собянин предупредил москвичей о проблемах с вывозом снега

Путин исключил выдачу Москвой подозреваемых в США в хакерских атаках россиян

Путин исключил выдачу Москвой подозреваемых в США в хакерских атаках россиянРоссийский президент напомнил, что США также не выдает своих граждан Подробнее

"Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью в матче 21-го тура РФПЛ

"Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью в матче 21-го тура РФПЛКрасно-белые делят третье место в зачете чемпионата с "Зенитом" и ЦСКА Подробнее

В московских аэропортах число задержек рейсов не выросло из-за метели

В Лондоне произошел взрыв

Сенатор Джабаров сообщил об отказе ему во въезде Италию из-за санкций ЕС

Активистка Femen попыталась помешать Берлускони проголосовать на выборах

Активистка Femen попыталась помешать Берлускони проголосовать на выборахПолуобнаженная девушка выкрикивала "Берлускони, твое время истекло" Подробнее

Лыжник Большунов стал вторым в гонке на 15 км на этапе КМ в Финляндии

Неизвестный мужчина облил водой Ксению Собчак в центре Москвы

Неизвестный мужчина облил водой Ксению Собчак в центре МосквыКак сообщили в пресс-службе кандидата в президенты, он задержан Подробнее

Четыре человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Познани

Четыре человека погибли при взрыве газа в жилом доме в ПознаниНе менее 22 человек получили травмы Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru