Сенатор Джабаров сообщил об отказе ему во въезде Италию из-за санкций ЕС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Италия отказала во въезде российскому сенатору Владимиру Джабарову, который в составе миссии ПА ОБСЕ должен был наблюдать за проходящими в воскресенье выборами в этой стране, поскольку он находится под санкциями Евросоюза.

"Они не открыли мне въезд в страну, ссылаясь на то, что есть действующие санкции Евросоюза, под которыми я нахожусь. Хотя есть решение тбилисской сессии Парламентской ассамблеи (ОБСЕ - ИФ), согласно которому, когда парламентарий выполняет свои обязанности по линии ОБСЕ, эти санкции не распространяются", - сказал Джабаров "Интерфаксу" в воскресенье.

По его словам, соответствующую ноту итальянская сторона направила в российское посольство в Риме.

Сенатор сообщил, что, таким образом, в составе миссии наблюдения ПА ОБСЕ на парламентских выборах в Италии представителей от российского парламента не будет.

Вместе с тем, Джабаров отметил, что у российских парламентариев хорошие отношения с итальянскими коллегами.

Что касается реакции российской стороны, то, по словам собеседника агентства, решение Италии не допускать его в страну, принято к сведению.

Джабаров не исключил возможность ответных мер, если будет принято такое политическое решение. "Но это непринципиально для меня. Просто в очередной раз европейцы показали, что Евросоюз они ставят выше решений ОБСЕ, хотя эта организация в плане безопасности в Европе самая главная", - сказал сенатор.

В воскресенье 4 марта в Италии проходят всеобщие парламентские выборы. В рамках голосования итальянцы изберут 630 членов нижней палаты парламента и 315 - верхней.