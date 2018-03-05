Бывший пресс-секретарь Нетаньяху даст показания против него по делам о коррупции

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Бывший пресс-секретарь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Нир Хефетц согласился дать показания против него в рамках антикоррупционного разбирательства, сообщает в понедельник газета Haaretz.

По ее данным, Хефетц передаст полиции некие записанные материалы, связанные с так называемым "делом 4000", а также даст показания и по другим расследуемым делам о коррупции. Таким образом, Хефетц стал официальным свидетелем стороны обвинения.

В обмен на свои показания он получит от следствия гарантии в том, что не станет подсудимым по этому делу, не будет оштрафован или приговорен к тюремному сроку.

Бывшего пресс-секретаря Нетаньяху взяли под стражу две недели назад. Он стал третьим по счету бывшим сотрудником премьер-министра Израиля, согласившимся давать против него показания в рамках расследования дела о коррупции в телекоммуникационной компании "Безек", известного также как "Дело 4000".

Это дело касается отношений между Нетаньяху и бизнесменом Шаулем Эловичем. Следствие полагает, что Нетаньяху мог вступить в сговор с Эловичем, владеющим контрольным пакетом акций израильской телекоммуникационной компании "Безек".

Предположительно, Нетаньяху договорился с Эловичем о том, что на новостном портале "Валла", принадлежащем этой компании, будут опубликованы заказные материалы, выставляющие его и его семью в положительном свете в обмен на оказание преференций предприятию.

В конце прошлой недели полиция допросила Нетаньяху и его супругу Сару в рамках этого разбирательства.