Осужденный за измену экс-офицер ГРУ отравлен неизвестным ядом в Великобритании

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Проживающий в Великобритании экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, был отравлен неизвестным ядом, сообщает в понедельник "Би-Би-Си".
Накануне сотрудники местной полиции объявили, что в одном из торговых центров города Солсбери пострадали два человека - мужчина и женщина - из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом.
"Вчера около 16.15 мы приняли звонок от человека, обеспокоенного состоянием двух людей. Два человека - мужчина в возрасте около 60 лет и женщина в возрасте порядка 30 лет лежали без сознания на лавочке в The Maltings (торговый центр - ИФ) в Солсбери", - говорилось в сообщении полиции.
По сообщению одного из очевидцев, женщина "прислонилась к мужчине, и казалось, что она, возможно, потеряла сознание. По словам собеседника журналистов, мужчина, в свою очередь "делал какие-то странные движения руками, смотря при этом вверх".
Другой очевидец отметил, что мужчина и женщина выглядели так, будто они приняли "что-то очень сильное".
Торговый центр и прилежащие к нему районы оцепили, была проведена дезинфекция; на время закрылось приемное отделение в больнице, куда забрали пострадавших. Власти Солсбери объявили чрезвычайное положение.
Состояние здоровья мужчины в данный момент оценивается как критическое.
Кто такой Сергей Скрипаль
Сергей Скрипаль много лет проработал в Главном Разведывательном Управлении, а после этого - в Управлении делами МИД РФ. До 2010 года он отбывал в России срок за шпионаж в пользу иностранного государства, после чего был помилован президентом РФ Дмитрием Медведевым и получил убежище в Великобритании.
В 2006 году Московский окружной военный суд приговорил полковника Скрипаля к 13 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в государственной измене в форме шпионажа в пользу Великобритании. Его также лишили воинского звания и наград.
В ФСБ сообщали, что сотрудничество Скрипаля с английской разведкой было пресечено в декабре 2004 года, а завербован он был в середине 1990-х годов. После своего увольнения в 1999 году Скрипаль продолжил передавать британской разведке секретные сведения, которые получал от бывших сослуживцев.
В июне 2010 года американские власти арестовали десятерых российских агентов по подозрению в шпионаже. Вскоре после ареста их обменяли на ученого Игоря Сутягина и бывших сотрудников спецслужб Сергея Скрипаля, Александра Запорожского и Геннадия Василенко, осужденных в России за шпионаж. Обмен состоялся в аэропорту Вены. Фигурантами шпионского скандала стали Анна Чапман, Ричард и Синтия Мерфи, Хуан Лазаро, Майкл Зотолли, Патрисия Миллз и др, задержанных властями США как незарегистрированных агентов, работавших в пользу России.
Между тем в ноябре 2006 году в Лондоне погиб от отравления экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, получивший в 2000 году убежище в Великобритании. После смерти в его организме был обнаружен радиоактивный элемент полоний-210.
В январе 2016 года в Лондоне был обнародован доклад британского судебного следователя Роберта Оуэна, из которого следует, что в Великобритании виновниками смерти Литвиненко считают бизнесмена Дмитрия Ковтуна и депутата Госдумы шестого и седьмого созывов Андрея Лугового, которые встречались с Литвиненко за три недели до его смерти. Кроме того, из опубликованного документа следовало, что операция по ликвидации Литвиненко, вероятно, была проведена с одобрения российского руководства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков впоследствии назвал доклад Лондона по делу о гибели Литвиненко квазирасследованием, которое способно ухудшить российско-британские отношения.