Осужденный за измену экс-офицер ГРУ отравлен неизвестным ядом в Великобритании

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Проживающий в Великобритании экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, был отравлен неизвестным ядом, сообщает в понедельник "Би-Би-Си".

Накануне сотрудники местной полиции объявили, что в одном из торговых центров города Солсбери пострадали два человека - мужчина и женщина - из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом.

"Вчера около 16.15 мы приняли звонок от человека, обеспокоенного состоянием двух людей. Два человека - мужчина в возрасте около 60 лет и женщина в возрасте порядка 30 лет лежали без сознания на лавочке в The Maltings (торговый центр - ИФ) в Солсбери", - говорилось в сообщении полиции.

По сообщению одного из очевидцев, женщина "прислонилась к мужчине, и казалось, что она, возможно, потеряла сознание. По словам собеседника журналистов, мужчина, в свою очередь "делал какие-то странные движения руками, смотря при этом вверх".

Другой очевидец отметил, что мужчина и женщина выглядели так, будто они приняли "что-то очень сильное".

Торговый центр и прилежащие к нему районы оцепили, была проведена дезинфекция; на время закрылось приемное отделение в больнице, куда забрали пострадавших. Власти Солсбери объявили чрезвычайное положение.

Состояние здоровья мужчины в данный момент оценивается как критическое.