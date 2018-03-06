Посольство РФ в Великобритании прокомментировало сообщения об отравленном экс-офицере ГРУ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Представители или родственники пострадавшего в британском городе Солсбери мужчины, которого британские СМИ называют бывшим разведчиком из РФ, не обращались в посольство России в Великобритании.

"Ни родственники, ни законные представители указанного лица, ни представители британских властей к нам по этому поводу не обращались", - заявили "Интерфаксу" в посольстве РФ в Великобритании в ответ на просьбу прокомментировать сообщения британской прессы.

Ранее "Би-би-си" сообщал, что мужчина, пострадавший в результате воздействия неизвестного ядовитого вещества в торговом центре британского города Солсбери, вероятно, является бывшим разведчиком из России, экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем.

Он почувствовал себя плохо в одном из торговых центров Солсбери и был госпитализирован. Вместе с ним в больницу увезли неназванную женщину. Торговые центр и прилежащие районы оцепили, в городе было объявлено чрезвычайное положение.

Состояние здоровья Скрипаля, как и его спутницы, оценивается как критическое.

Daily Telegraph пишет, что пара могла отравиться "мощным синтетическим наркотиком фентанил".

Скрипаль отбыл в России срок заключения по обвинению в шпионаже в пользу Британии и в 2010 году был помилован президентом РФ. В настоящий момент мужчина находится на территории Великобритании, где ему было предоставлено убежище.