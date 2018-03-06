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Отравившийся в Великобритании экс-офицер ГРУ опасался за свою жизнь

Есть обновление от 07:28

В Солсбери закрыли ресторан, где мог обедать один из пострадавших

Отравившийся в Великобритании экс-офицер ГРУ опасался за свою жизнь
Полицейское оцепление в Солсбери
Фото: Reuters

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену и получивший убежище в Великобритании, недавно обращался в полицию и сообщал, что опасается за свою жизнь, пишет в понедельник Telegraph.

Между тем, ресторан Zizzi, расположенный в центре Солсбери неподалеку от того места, где нашли Скрипаля и женщину, также отравившуюся неизвестным веществом, закрыт в качестве меры предосторожности. Предполагается, что один из пострадавших мог обедать там.

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Между тем, как сообщают местные власти, угрозы для здоровья людей в Солсбери в данный момент нет. Однако местных жителей призывают немедленно обратиться в скорую, если они почувствуют признаки недомогания.

Пострадавшие по-прежнему находятся в критическом состоянии. Вещество, которым они отравились, официально не называется. Однако ряд СМИ утверждает, что речь идет о фентаниле - синтетическом веществе, биологическое воздействие которого на человека близко к героину, однако может быть в сотни раз сильнее.

Telegraph связался с вдовой экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который погиб в 2006 году в Великобритании от отравления полонием. Она подчеркнула, что на данный момент есть очень мало информации, однако это "очень похоже" на то, что случилось с ее мужем.

Ранее сообщалось, что Скрипаль почувствовал себя плохо в одном из торговых центров Солсбери и был госпитализирован. Вместе с ним в больницу увезли неназванную женщину. Торговые центр и прилежащие районы оцепили, в городе было объявлено чрезвычайное положение.

Экс-полковник ГРУ в России был осужден за шпионаж. В 2010 году он был помилован президентом Дмитрием Медведевым и получил убежище в Великобритании.

Теги: Великобритания, Сергей Скрипаль
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