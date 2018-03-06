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Отстыковку от МКС грузовика "Прогресс МС-07" запланировали на 26 марта

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Космический грузовик "Прогресс МС-07", на котором впервые в истории планировали испытать сверхкороткую схему стыковки с Международной космической станцией (МКС), покинет ее в конце марта.

"Расстыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-7" и МКС запланирована на 26 марта", - сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

Космический грузовик "Прогресс МС-07" должен был стартовать с "Байконура" в начале октября и причалить к МКС за три с половиной часа. Однако запуск был перенесен на резервную дату - 14 октября, и корабль добирался до МКС двое суток. Затем очередная попытка испытания новой системы была предпринята при запуске следующего космического грузовика "Прогресс МС-08", однако старт был отложен, а корабль вновь швартовался к МКС по традиционной двухсуточной схеме.

Тем не менее, в России не отказываются от идеи доставлять грузы на МКС за несколько часов. Технологию, при которой корабль делает от старта до стыковки всего два витка вокруг Земли, планируется отработать на грузовых кораблях, а затем применить и на пилотируемых "Союзах МС". Традиционной считается двухсуточная схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов.

В обоих случаях старт был отложен из-за проблем с бортовым компьютером ракеты-носителя "Союз 2.1а".

Теги: МКС, космос
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