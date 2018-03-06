Ан-26 разбился при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - По предварительным данным, 32 человека погибли в результате крушения российского транспортного самолета Ан-26 на аэродроме Хмеймим в Сирии, сообщили во вторник в министерстве обороны РФ.

"По предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность, сказали в Минобороны.

"По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было", - сообщили в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, катастрофа произошла во вторник около 15:00 по московскому времени при заходе самолета на посадку на аэродроме Хмеймим.

"Комиссия Минобороны России будет изучать все возможные версии произошедшего", - сказали в военном ведомстве.