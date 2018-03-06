США помогут Грузии в борьбе с мраморным клопом

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Агентство международного развития США (USAID) выделит Грузии $3,5 млн для финансовой поддержки мероприятий, осуществляемых в борьбе с мраморными клопами (азиатские щитники), массовое нашествие которых в прошлом году создало серьезные проблемы на западе страны.

Соответствующий меморандум подписали во вторник министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили и заместитель администратора USAID в странах Европы и Евразии Брок Бирман.

"Очень важна поддержка USAID, в рамках которой Грузия получит дополнительную финансовую помощь. Этот ресурс будет направлен как на приобретение соответствующей техники, так и на тренинги по борьбе с этими насекомыми-вредителями", - заявил Давиташвили.

В свою очередь, представитель USAID отметил, что имел возможность лично осмотреть поврежденные мраморными клопами в Западной Грузии ореховые плантации.

"Мы готовы активно включиться в запланированные мероприятия по борьбе с мраморными клопами", - сказал Бирман.

Вместе с представителями USAID в Грузии находится группа ведущих ученых и специалистов из научно-исследовательских центров США, которые обмениваются с грузинскими коллегами опытом борьбы с мраморными клопами.

По оценке президента американской компании TRECE Inc Билла Эдрана, который находится в составе этой группы, "у властей Грузии гибкая и действенная стратегия борьбы с мраморными клопами".

Хотя, сказал он журналистам, "победить этого вредителя в 2018 году вряд ли удастся".

На 8 марта в Грузии планируется проведение международного симпозиума на тему "Мраморный клоп (Halyomorpha halys) - глобальный вызов, международный опыт и лучшие пути решения проблем".

В бюджете Грузии на 2018 год выделено 49 млн лари (около $20 млн) для борьбы с мраморными клопами. Запланированы масштабные мероприятия для борьбы с вредителем, в частности установление специальных ловушек, с помощью которых эксперты будут вести мониторинг и следить за активностью мраморных клопов.

Создана специальная научно-консультационная группа, которая в сотрудничестве с международными экспертами изучает возможности, в том числе применения биологического метода для борьбы с этими вредителями.

Предусматривается приобрести более 100 тыс. феромонов, которые будут размещены по всей территории страны, планируется провести химическую обработку до 1 млн гектаров земли и использовать для этого 360 тонн специального препарата.

В прошлом году мраморные клопы нанесли большой ущерб сельскому хозяйству Грузии, уничтожив на больших площадях урожаи фундука (лесного ореха), кукурузы и фруктовых садов на западе страны и добрались до Тбилиси. Несмотря на предпринятые меры, в результате которых с помощью специальной техники, включая авиацию, химической обработке были подвергнуты более 100 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, распространение популяции вредителя остановить не удалось.

Родиной мраморного клопа являются страны Юго-Восточной Азии, включая Китай, Японию, страны Корейского полуострова, Тайвань и Вьетнам. В Грузии они впервые появились в 2015 году.