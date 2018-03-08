Евросоюз осудил очередную казнь в Белоруссии

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В Европейском союзе призывают власти Белоруссии ввести мораторий на смертную казнь.

В связи с казнью в Белоруссии Кирилла Казачка, которая состоялась в октябре 2017 года, но информация о ней была обнародована только сейчас, Евросоюз вновь подтверждает свое решительное неприятие смертной казни при любых обстоятельствах, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является самым жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием", - говорится в коммюнике, распространенном в четверг в Брюсселе.

Как отмечается в заявлении представителя ЕВС, "Европейский союз ожидает, что Белоруссия, единственная страна в Европе, все еще применяющая смертную казнь, незамедлительно введет мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене".

О том, что в Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Казачка, приговоренного в 2016 году к исключительной мере наказания за убийство двух своих детей, сообщили ранее белорусские правозащитники. По предварительной информации, Казачек был расстрелян в конце октября прошлого года.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

В 2016 году в Белоруссии были приведены в исполнение четыре смертных приговора.

В 2017 году белорусские суды вынесли пять смертных приговоров. По информации правозащитников, помимо Кирилла Казачка, в прошедшем году был приведен в исполнение еще один смертный приговор - в отношении Сергея Острикова, приговоренного к смертной казни в 2016 году.

Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.