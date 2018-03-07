США объявили о введении новых санкций против КНДР

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Госдепартамент США сообщил о введении дополнительных санкций против Пхеньяна по обвинению в применении боевого отравляющего вещества VX для убийства Ким Чен Нама - брата нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына - в аэропорту столицы Малайзии в феврале минувшего года.

"США решительно осуждают использование химического оружия для убийства", - говорится в сообщении госдепа.

В сообщении утверждается, что Соединенными Штатами было установлено применение властями Северной Кореи для убийства Ким Чен Нама отравляющего вещества VX, относящегося к разряду химического оружия.

Госдепартамент подчеркнул, что Вашингтон не намерен позволять КНДР разработку и применение каких-либо видов оружия массового поражения.

Дополнительные санкции вводятся с 5 марта 2018 года.