Белый дом подтвердил готовность Трампа встретиться с лидером КНДР

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп действительно готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом.

В администрации американского президента пояснили, что "место и время переговоров ещё не определены". Там отметили, что США очень надеются, что эти переговоры поспособствуют денуклеаризации КНДР, однако до их проведения все санкции против Пхеньяна останутся в силе.

Сам Трамп в своем твиттере назвал достигнутую договоренность огромным прогрессом.

Ранее в четверг (по местному времени) представитель Южной Кореи, находящийся с визитом в Белом доме, рассказал, что Ким Чен Ын передал Дональду Трампу предложение провести встречу, и тот ответил согласием. Сообщалось, что встреча может произойти еще "до мая".