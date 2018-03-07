Россия направила запрос о встрече Лаврова с Тиллерсоном в госдеп

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Россия направила в Госдепартамент 2 марта предложение об организации встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Эфиопии, заявили в российском посольстве РФ в Вашингтоне, комментируя слова официального представителя Госдепа о том, что США не получали запрос от российской стороны.

"Мы обычно не комментируем рабочие процедуры по подготовке сугубо дипломатических встреч. Но, поскольку официальный представитель госдепа Нойерт опять исказила реальность, вынуждены заявить, что запрос о встрече С.В.Лаврова с Р.Тиллерсоном был направлен в госдеп 2 марта", - говорится в распространенном комментарии посольства, поступившем в "Интерфакс".

Отмечается, что российские дипломаты "несколько раз пытались получить вразумительный ответ". "Пока, увы, безуспешно", - отмечается в сообщении.

Ранее во вторник в ходе брифинга официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон не получал предложения от российской стороны об организации встречи Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии на этой неделе.

"Мы не получали запрос от российского правительства на встречу с кем-либо, с госсекретарем. На данный момент мы не готовы анонсировать какие-либо встречи", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли вопрос организации встречи Лаврова и Тиллерсона на этой неделе в Эфиопии.

5 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил журналистам в Москве, что российская сторона направила соответствующее предложение США. "Вопросы, которые необходимо обсуждать, только множатся, и мы, соответственно, сделали американской стороне соответствующее предложение. Ждем ответа", - сказал замминистра.