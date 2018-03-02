Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Восточной Гуте

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что боевики в Восточной Гуте готовят провокацию с использованием отравляющих веществ.

"Целью является обвинение правительственных войск в применении химического оружия в Восточной Гуте, поэтому акция готовится вблизи линии соприкосновения с сирийской армией", - сказал в пятницу начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Жертвы среди мирного населения будут использованы для обвинения руководства Сирии западными странами в применении химического оружия против собственного народа", - сообщил он.

По словам генерала, информация о готовящейся группировками "Джабхат-ан-Нусра" (запрещена в РФ), "Фейлак ар-Рахман" и "Ахрар аш-Шам" провокации с использованием химических веществ поступила от сирийских властей.

Евтушенко отметил, что сирийская армия не планирует применять в Восточной Гуте химическое оружие и не располагает им. "Сирийское командование категорически заявило, что не только не планирует применять химическое оружие против собственного народа, но и не имеет его в принципе", - заявил он.

27 февраля глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил в эфире радиостанции "Би-би-си 4", что он не исключает возможность нанесения авиаударов по Сирии, если будет доказано, что Дамаск использовал химическое оружие против мирных жителей. Ранее Джонсон заявлял, что "Запад не должен сидеть без дела", если будет подтверждено, что в Восточной Гуте была проведена химатака и к ней причастны правительственные силы.

В феврале госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил сирийские власти в применении химического оружия и предположил возможность военного воздействия на них.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил 26 февраля, что сообщения о применении химоружия в сирийской провинции Восточная Гута являются провокацией, призванной очернить сирийские войска. "Уже через СМИ пошли вбросы о том, что вчера и сегодня утром в Восточной Гуте был применен хлор в качестве отправляющего вещества со ссылкой на анонимного персонажа, живущего в США", - сказал Лавров.

Власти Сирии, со своей стороны, неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие.