Экономический советник Трампа заявил об отставке

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Об отставке в ближайшие недели заявил экономический советник президента США Дональда Трампа Гэри Кон.

В распространенном заявлении Кон поблагодарил Трампа за возможность поработать в администрации и пожелал ему дальнейших успехов.

В свою очередь Трамп написал в твиттере, что "очень скоро" найдет замену Кону, поскольку на эту должность есть много желающих, и пообещал, что будет выбирать кандидата "с умом".

СМИ, комментируя отставку Кона, отмечают, что одной из главных, но не единственной причиной его решения стали разногласия с президентом из-за намерений Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия.