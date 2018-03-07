В Солсбери госпитализированы два человека спустя несколько дней после отравления Скрипаля

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В британском городе Солсбери в среду произошел новый инцидент с экстренной госпитализацией людей спустя несколько дней после того, как там пострадал от токсичного вещества экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, сообщает издание Salisbury Journal.

На место прибыли несколько машин скорой помощи, пожарные, службы спасения.

По последним данным, две женщины были увезены с места происшествия на машинах скорой помощи.

Сообщение о новом инциденте поступило с Кастл-стрит, из здания по соседству с рестораном Zizzi, где, согласно данным расследования, перед госпитализацией с подозрением на токсичное отравление обедал Скрипаль.

Улица в районе инцидента перекрыта, все автомобили служб спасения припаркованы за пределами кордона, отмечается в сообщении.

Накануне 6 марта сообщалось, что двое сотрудников британской полиции, занимающиеся расследованием инцидента с участием Скрипаля, оказались в больнице с предположительными симптомами отравления.

Сотрудники полиции Солсбери объявили, что близ одного из торговых центров города в воскресенье из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как критическое.