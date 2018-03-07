The Guardian сообщила об отравлении Скрипаля нервно-паралитическим веществом

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В правоохранительных органах Великобритании на данном этапе полагают, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен веществом нервно-паралитического действия, пишет в среду газета The Guardian.

Источники газеты не указывают, о каком именно нервно-паралитическом веществе идет речь.

Ранее сегодня британская полиция обещала к вечеру рассказать о веществе, от которого пострадали Скрипаль с дочерью Юлей.

Источники The Guardian заявили, что в предстоящие дни внимание правоохранителей будет сконцентрировано на токсикологических исследованиях. Полиция выяснила, что Сергей Скрипаль и его дочь находились в центре Солсбери порядка трех часов до инцидента, полицейские просят свидетелей предоставить любые снятые вблизи места инцидента в воскресенье.

В понедельник сотрудники полиции Солсбери объявили, что близ одного из торговых центров города в воскресенье из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как критическое.

Вещество, которым отравились Скрипаль и его дочь, официально не называлось, однако ряд СМИ утверждал, что речь идет о фентаниле - синтетическом веществе, биологическое воздействие которого на человека близко к героину, однако может быть в сотни раз сильнее.

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.