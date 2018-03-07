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В Черное море вошел большой десантный корабль ВМС США с морпехами на борту

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Американские морские пехотинцы будут отрабатывать операции по высадке на черноморском побережье

В Черное море вошел большой десантный корабль ВМС США с морпехами на борту
Десантный корабль-док USS Oak Hill LSD 51 ВМС США. Архивное фото
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Десантный корабль-док "Оук Хилл" (USS Oak Hill LSD 51) ВМС США в среду вошел в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив Босфор.

В настоящее время американский большой десантный корабль, на борту которого находятся подразделения 26-го экспедиционного батальона морской пехоты в составе около 500 морпехов, идет в северном направлении к берегам Румынии.

Как сообщило командование 6-го оперативного флота ВМС США, десантный корабль примет участие в учениях "Весенний шторм 2018" (Spring Storm 2018), которые пройдут 8-15 марта в районе румынского порта Констанца. В частности, планируется отработка высадки десанта морской пехоты на румынский берег.

"Регулярное присутствие ВМС и морской пехоты в Черном море демонстрирует твердую приверженность 6-го флота обеспечению региональной стабильности, безопасности на море и коллективной безопасности с нашими союзниками по НАТО", - заявил командир 26-го экспедиционного батальона морской пехоты полковник Фаррелл Салливан в распространенном американским оперативным флотом сообщении.

"Оук Хилл" входит в состав амфибийно-десантной группы кораблей ВМС США, которая в настоящее время находится в Средиземном море. В нее входят также универсальный авианесущий десантный корабль "Иводзима" и десантно-вертолетный корабль-док "Нью-Йорк".

В Средиземное море эта группа американских десантных кораблей, на борту которых находится в общей сложности около 2,5 тыс. морских пехотинцев, зашла 1 марта. В дальнейшем она должна будет проследовать в район Персидского залива в зону ответственности 5-го оперативного флота ВМС США.

С середины февраля по начало марта в Черном море находились зашедшие в его акваторию два американских ракетных эсминца "Росс" (USS Ross DDG 71) и "Карни" (USS Carney DDG-64).

Как сообщал ранее "Интерфаксу" собеседник, знакомый с ситуацией, силы и средства Черноморского флота (ЧФ) следили за действиями ракетных эсминцев ВМС США во время их пребывания в Черном море. Непосредственное наблюдение за ними вели сторожевые корабли "Адмирал Эссен" и "Пытливый", задействованы были также средства радиотехнической разведки ЧФ.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

Теги: США, Черное море
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