Пекин пообещал ответить в случае объявления США торговой войны

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Китай и США могут быть конкурентами, но не противниками на мировой арене, Китай не намерен на мировой арене подменять Соединенные Штаты, заявил на пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей министр иностранных дел КНР Ван И.

"Между странами может существовать здоровая конкуренция, что является нормальным. Они могут соперничать, но не становится противниками, должны стремиться к мирному сотрудничеству", - сказал он.

По его словам, в США высказывается мнение, что Китай стремится заменить США на международной арене. "Это стратегически неверный вывод", - сказал Ван И, отметив, что у Китая нет "ни такого стремления, ни такого желания".

Он сказал, что надеется на решение торговых проблем в США путем диалога и высказался против торговой войны.

"Как показывает история, с помощью торговых войн проблемы решить невозможно", - подчеркнул министр. Как правило, от войны страдает именно та страна, которую ее развязывает.

"В случае торговой войны с США Китай предпримет необходимые ответные меры", - отметил он.