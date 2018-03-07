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Экономика

США собрались ввести пошлину на всю стальную продукцию

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Пошлины США могут затронуть всю стальную продукцию, но не коснутся горячебрикетированного железа (ГБЖ) и чугуна, рассказал "Интерфаксу" источник в российской стальной отрасли.

"Речь идет о стальной продукции, начиная со слябов, дальше - горячекатаный и холоднокатаный прокат. Пошлина, скорее всего, не будет вводиться на горячебрикетированное железо и чугун", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, в американской администрации "развернулась нешуточная борьба": "сформировалась коалиция из потребителей стали, которая выступает против введения заградительных мер". На радикальных мерах в виде пошлины на сталь из всех стран на уровне 25%, по его данным, настаивает министр торговли США Уилбур Росс и его ближайшие соратники, в том числе экономист Питер Наварро, который может возглавить Национальный экономический совет.

"Остальные выступают либо за более умеренный вариант, то есть за ввод пошлины для 12 стран, включая Россию. Либо - вообще против мер, потому что они могут навредить американской экономике больше, чем могли бы дать, - сказал источник. - В металлопотребляющих отраслях США занято сейчас намного больше людей, чем тех, кто работает в черной металлургии. И пострадавшими будут как раз они из-за того, что вырастут цены и американская продукция станет менее конкурентоспособной".

Участники рынка ожидают принятия окончательного решения президента США Дональда Трампа по поводу заградительных мер на сталь и алюминий до конца текущей недели, хотя официально у Трампа есть время до 11 апреля для принятия окончательного решения.

Минторг США предложил американскому президенту несколько вариантов заградительных мер. Первый - квота или пошлина для всех стран. Здесь речь идет либо о квоте на все виды стальной продукции для всех стран на уровне 63% от объемов импорта в 2017 году, либо о пошлине в размере 25% на все виды стальной продукции из всех стран в дополнение к действующим антидемпинговым и компенсационным мерам. Другой вариант - повышенная пошлина в 53% на все виды стальной продукции из 12 стран: России, Бразилии, Южной Кореи, Турции, Индии, Вьетнама, Китая, Таиланда, ЮАР, Египта, Малайзии и Коста-Рики в дополнение к действующим антидемпинговым и компенсационным мерам. Для прочих стран предлагается установить квоту в размере 100% от объемов импорта в 2017 году во избежание обхода мер.

Влияние на Россию

Возможные заградительные меры могут отразиться и на деятельности российских сталелитейных компаний (НЛМК и Evraz), которые поставляют в США слябы на свои американские предприятия.

"США являются традиционным рынком сбыта российской продукции черной металлургии. Хотя предлагаемые меры и нанесут определенный ущерб российской отрасли, запас прочности и конкурентные преимущества отечественной сталелитейной промышленности в значительной мере помогут сгладить и минимизировать негативный эффект от протекционистских мер США, - сообщили "Интерфаксу" в ассоциации "Русская сталь" (объединяет крупнейших производителей продукции черной металлургии). - Несмотря на это, члены ассоциации считают, что сам прецедент применения нового типа торговых ограничений в США заслуживает резкой негативной оценки со стороны предприятий мировой отрасли и требует совместных усилий по противодействию нарастанию протекционизма в США всеми законными и доступными средствами, и, в первую очередь, в рамках ВТО".

Пошлины за $9 млрд в год

Согласно расчетам некоммерческой организации Tax Foundation, занимающейся анализом налогово-бюджетной политики, пошлины на импорт алюминия и стали могут стоить экономике США около $9 млрд в год. Как сообщает агентство Bloomberg, Tax Foundation использовала данные 2017 года об объеме импорта и ценах на металлы. Исходя из них, введение пошлины на все виды стали из всех стран по ставке 25% обойдется экономике примерно в $7,3 млрд, а 10% для алюминия - в $1,7 млрд.

Первоначально две трети экономического бремени лягут всего на 10 штатов, которые напрямую импортируют металлы из-за рубежа. В эту группу Tax Foundation включает Техас, Нью-Йорк, Калифорнию, Флориду и Юту.

В 2017 году сталелитейная отрасль США обеспечивала нужды американской экономики примерно на 70%. Однако экономисты опасаются, что пошлина позволит американским сталеварам поднимать собственные цены, и основные потребители металлов - автопром, авиастроение и трубное производство - окажутся в проигрыше. Представители этих отраслей заявляют, что повышение тарифов может привести к потере рабочих мест.

Однако в среду члены администрации США, включая министра финансов Стивена Мнучина и министра торговли Уилбура Росса, попытались развеять эти опасения. Мнучин заявил Fox Business, что Белый дом рассматривает ряд исключений из предложенных пошлин и что Трамп не допустит потери рабочих мест.

Теги: США, сталь, Стивен Мнучин
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