Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на востоке Индонезии

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован в акватории моря Серам в восточной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 06:51 мск в четверг землетрясения имел координаты -3.19 градуса южной широты и 130.90 градуса восточной долготы и находился в 262 км южнее города Соронг на острове Новая Гвинея.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".