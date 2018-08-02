Папа римский утвердил церковное положение о неприемлемости смертной казни

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск утвердил изменения в церковном катехизисе, согласно которым Римско-католическая церковь считает неприемлемой практику смертной казни.

"В свете Евангелия церковь учит, что смертная казнь недопустима, поскольку она является покушением на неприкосновенность и достоинство личности", - приводят западные СМИ выдержки из новых положений катехизиса.

Согласно им, Римско-католическая церковь будет прикладывать усилия по искоренению смертной казни во всем мире.

По данным СМИ, папа римский Франциск одобрил изменения в катехизисе в мае этого года во время встречи с руководством Конгрегации доктрины веры, в компетенцию которой входит надзор за чистотой вероучения и моралью того, что проповедует Римско-католическая церковь.