Что случилось этой ночью: суббота, 10 марта

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Стала известна новая версия отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Предположительно, он был отравлен у себя дома.

- Адвокаты Дональда Трампа начали переговоры о его встрече со специальным прокурором по "российскому делу" Робертом Мюллером. Для этого они по меньшей мере хотят узнать сроки окончания следствия.

- Владимир Путин сказал, что не считает бизнесмена Евгения Пригожина своим другом и не связывается с ним для выполнения "грязной работы".

- Российские паралимпийцы завоевали три медали на играх в Пхёнчхане.