Главные новости
10мартаВ миреЧто случилось этой ночью: суббота, 10 мартаВ миреThe Telegraph выдвинула новую версию отравления СкрипаляВ миреАдвокаты Трампа начали переговоры о беседе с прокурором по "российскому делу"
В мире

Завышавший цены на лекарства бизнесмен осужден за мошенничество

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Мартин Шкрели, бывший исполнительный директор компании Turing Pharma, приговорен судом Бруклина к семи годам лишения свободы за "мошенничество с ценными бумагами", соощила The Wall Street Journal.

Государственное обвинение требовало не менее 15 лет лишения свободы. Адвокаты просили смягчить наказание до 12-18 месяцев. Из срока вычтут шесть месяцев, которые он находился в заключении с сентября прошлого года.

Бизнесмен албанского происхождения прославился тем, что скупал права на производство лекарств для их производства по завышенным ценам. Среди них были препараты для больных СПИДом.

Тем не менее, жюри присяжных в августе признало его виновным по трем пунктам: мошенничество с ценными бумагами и два пункта мошенничества с ценными бумагами по сговору. Еще по пяти пунктам он был оправдан. Обвинители утверждают, что Шкрели обманул инвесторов своих хедж-фондов и разграбил фармацевтическую компанию, чтобы покрыть финансовые потери.

Адвокаты будут обжаловать приговор.

Теги: Мартин Шкрели
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
The Telegraph выдвинула новую версию отравления СкрипаляThe Telegraph выдвинула новую версию отравления Скрипаля
Предполагается, что Скрипаль и его дочь были отравлены у себя домаПодробнее
Адвокаты Трампа начали переговоры о беседе с прокурором по "российскому делу"Адвокаты Трампа начали переговоры о беседе с прокурором по "российскому делу"
Юристы президента США сформулировали несколько условий, на которых должна пройти встречаПодробнее
В результате переговоров первая группа из тринадцати боевиков покинула зону деэскалации Восточная ГутаВ результате переговоров первая группа из тринадцати боевиков покинула зону деэскалации Восточная Гута
Боевиков отправят в ИдлибПодробнее
The FT узнала о работе Скрипаля на Запад после отъезда из РоссииThe FT узнала о работе Скрипаля на Запад после отъезда из России
Экс-сотрудник ГРУ после эмиграции сообщал об особенностях работы российских спецслужбПодробнее
В Киеве суд арестовал посредника в освобождении пленных в Донбассе на два месяцаВ Киеве суд арестовал посредника в освобождении пленных в Донбассе на два месяца
Владимира Рубана задержали накануне, его подозревают в подготовке нападений на политических лидеров Украины Подробнее
The WSJ узнала о планах Toys 'R' Us закрыть все магазины в СШАThe WSJ узнала о планах Toys ’R’ Us закрыть все магазины в США
Возможно, закрыты будут не все магазины, точное количество зависит от требований кредиторовПодробнее
Трамп согласился встретиться с Ким Чен ЫномТрамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном
Приглашение лидера КНДР президенту США передала южнокорейская делегацияПодробнее
Беженцы и журналисты попали под обстрел в Восточной ГутеБеженцы и журналисты попали под обстрел в Восточной Гуте
По данным российских военных, боевики открыли огонь по колонне, в которой 300 семей направлялись к выходу из ГутыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 марта6 фото
06 марта
Фотохроника 6 марта
Фотохроника 5 марта6 фото
05 марта
Фотохроника 5 марта
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: суббота, 10 мартаВ миреThe Telegraph выдвинула новую версию отравления СкрипаляВ миреАдвокаты Трампа начали переговоры о беседе с прокурором по "российскому делу"В РоссииСтрелявший в двух людей в Дагестане оказался полицейскимВ миреThe FT узнала о работе Скрипаля на Запад после отъезда из РоссииВ миреВ результате переговоров первая группа из тринадцати боевиков покинула зону деэскалации Восточная Гута

СМИ назвали повреждение закрылков возможной причиной катастрофы Ан-26 в Сирии

Военно-транспортный самолет упал при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим 6 марта, погибли 39 военных Подробнее

Путин посчитал свою работу в разведке полезным опытом

Путин счел не критичным для России снижение числа боеголовок и ракет

Путин счел не критичным для России снижение числа боеголовок и ракетПрезидент признался, что не знал в 2002 году, чем РФ ответит США на выход из договора по ПРО Подробнее

Пилотируемый "Союз" причалит к МКС по двухсуточной схеме 23 марта

Путин назвал "фейком" сообщения о применении Асадом химоружия в Сирии

Четыре человека погибли в результате захвата заложников в Калифорнии

Один из убитых - сам захватчик Подробнее

Команда России вошла в тройку лучших в общем зачете по итогам первого дня Паралимпиады

Во главе медального зачета соревнований в Пхенчхане находится сборная США Подробнее

Завышавший цены на лекарства бизнесмен осужден за мошенничество

Что случилось этой ночью: суббота, 10 марта

Новые детали дела об отравлении Скрипаля и оценка Путиным отношений с Пригожиным Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru