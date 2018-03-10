Завышавший цены на лекарства бизнесмен осужден за мошенничество

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Мартин Шкрели, бывший исполнительный директор компании Turing Pharma, приговорен судом Бруклина к семи годам лишения свободы за "мошенничество с ценными бумагами", соощила The Wall Street Journal .

Государственное обвинение требовало не менее 15 лет лишения свободы. Адвокаты просили смягчить наказание до 12-18 месяцев. Из срока вычтут шесть месяцев, которые он находился в заключении с сентября прошлого года.

Бизнесмен албанского происхождения прославился тем, что скупал права на производство лекарств для их производства по завышенным ценам. Среди них были препараты для больных СПИДом.

Тем не менее, жюри присяжных в августе признало его виновным по трем пунктам: мошенничество с ценными бумагами и два пункта мошенничества с ценными бумагами по сговору. Еще по пяти пунктам он был оправдан. Обвинители утверждают, что Шкрели обманул инвесторов своих хедж-фондов и разграбил фармацевтическую компанию, чтобы покрыть финансовые потери.

Адвокаты будут обжаловать приговор.