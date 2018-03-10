Четыре человека погибли в результате захвата заложников в Калифорнии

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Полиция нашла тела трех женщин, а также труп захватчика в доме ветеранов Напа Вэлли, на севере штата Калифорния, сообщает "Би-би-си".

По предварительной информации, три погибшие женщины были сотрудницами центра. Имя нападавшего, при котором была найдена винтовка, до сих пор не раскрывается. Также неизвестно, имел ли он отношение к жертвам.

В полиции сообщили, что местный шериф во время задержания "вступил в перестрелку с вооруженным захватчиком".

Как сообщалось ранее, в пятницу 9 марта на территории рядом с домом ветеранов проходило собрание участников программы для военнослужащих с посттравматическими расстройствами после боевых действий в Ираке и Афганистане. На нем присутствовали от 10 до 15 человек.

По предварительной информации, вооруженный мужчина проник в здание дома ветеранов, дождался, пока часть собравшихся не разойдется по домам, и захватил заложников. При этом он отпустил несколько человек. Полиция сообщила как минимум о трех заложниках.

Дом ветеранов Напа Вэлли - один из крупнейших в США.