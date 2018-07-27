Люди в масках устроили перестрелку с полицией на востоке Лондона

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Полиция и неизвестные вооруженные люди в масках устроили перестрелку в районе Форест-гейт недалеко от футбольного стадиона в восточной части Лондона, сообщает в ночь на пятницу газета Daily Star.

Одна из свидетельниц сообщила, что два человека пострадали, однако были ли они представителями полиции или напавшими, неизвестно.

По словам очевидцев, район оцеплен примерно двумя десятками полицейскими, место происшествия контролируется с вертолета.

Daily Star сообщила, что полиция подтвердила ей факт вызова полицейских и перестрелки. Изданию сообщили, что вызов был принят в четверг в 22:45 по местному времени (00:45 мск пятницы). Звонивший по телефону сказал, что видел вооруженного подозреваемого. Полиция по прибытии на место определила машину с подозреваемым, которая на требование остановиться не реагировала и из нее по полицейским был открыт огонь.