В мире

СМИ узнали содержание украденных с серверов правительства ФРГ файлов

По их данным, кибератака привела к хищению документов по Brexit, переговоров ЕС с Украиной и Белоруссией

СМИ узнали содержание украденных с серверов правительства ФРГ файлов
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Группа хакеров, совершившая кибератаку на серверы германского правительства, украли запись переговоров ЕС и Великобритании и документы по переговорам ЕС с Белоруссией и Украиной, пишет журнал Der Spiegel.

В РоссииВ Берлине назвали серьезным масштаб хакерской атаки на серверы правительства ФРГЧитать подробнее

По его информации, в результате атак хакерами было похищено шесть файлов. Отмечается, что немецкие спецслужбы обнаружили атаку к моменту похищения документов по переговорам с Белоруссией и Украиной.

Ранее в этом месяце официальный представитель МВД Германии Йоханнес Димрот заявил, что кибератака на серверы германского правительства была предотвращена сразу же после ее обнаружения.

При этом он не стал отвечать на вопрос о том, стояли ли за этой кибератакой российские власти. Димрот пояснил, что сейчас власти ФРГ пытаются выяснить, как информация о кибератаке просочилась в СМИ.

Теги: Германия, ЕС, Великобритания, Brexit, Украина, Белоруссия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
The Telegraph выдвинула новую версию отравления СкрипаляThe Telegraph выдвинула новую версию отравления Скрипаля
Предполагается, что Скрипаль и его дочь были отравлены у себя домаПодробнее
Адвокаты Трампа начали переговоры о беседе с прокурором по "российскому делу"Адвокаты Трампа начали переговоры о беседе с прокурором по "российскому делу"
Юристы президента США сформулировали несколько условий, на которых должна пройти встречаПодробнее
В результате переговоров первая группа из тринадцати боевиков покинула зону деэскалации Восточная ГутаВ результате переговоров первая группа из тринадцати боевиков покинула зону деэскалации Восточная Гута
Боевиков отправят в ИдлибПодробнее
The FT узнала о работе Скрипаля на Запад после отъезда из РоссииThe FT узнала о работе Скрипаля на Запад после отъезда из России
Экс-сотрудник ГРУ после эмиграции сообщал об особенностях работы российских спецслужбПодробнее
В Киеве суд арестовал посредника в освобождении пленных в Донбассе на два месяцаВ Киеве суд арестовал посредника в освобождении пленных в Донбассе на два месяца
Владимира Рубана задержали накануне, его подозревают в подготовке нападений на политических лидеров Украины Подробнее
The WSJ узнала о планах Toys 'R' Us закрыть все магазины в СШАThe WSJ узнала о планах Toys ’R’ Us закрыть все магазины в США
Возможно, закрыты будут не все магазины, точное количество зависит от требований кредиторовПодробнее
Трамп согласился встретиться с Ким Чен ЫномТрамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном
Приглашение лидера КНДР президенту США передала южнокорейская делегацияПодробнее
Беженцы и журналисты попали под обстрел в Восточной ГутеБеженцы и журналисты попали под обстрел в Восточной Гуте
По данным российских военных, боевики открыли огонь по колонне, в которой 300 семей направлялись к выходу из ГутыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 марта6 фото
06 марта
Фотохроника 6 марта
Фотохроника 5 марта6 фото
05 марта
Фотохроника 5 марта
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин ответил на вопрос о помиловании НавальногоВ миреСМИ узнали содержание украденных с серверов правительства ФРГ файловВ миреThe Telegraph выдвинула новую версию отравления СкрипаляВ РоссииПутин счел не критичным для России снижение числа боеголовок и ракетВ миреАдвокаты Трампа начали переговоры о беседе с прокурором по "российскому делу"В миреThe FT узнала о работе Скрипаля на Запад после отъезда из России

МИД Сирии предупредил о возможной инсценировке боевиками химатаки в Гуте

Воробьев потребовал к середине июня решить вопрос неприятных запахов с "Ядрово"

Подмосковные власти обещают через две недели начать монтаж системы дегазации полигона Подробнее

СМИ узнали содержание украденных с серверов правительства ФРГ файлов

СМИ узнали содержание украденных с серверов правительства ФРГ файловПо их данным, кибератака привела к хищению документов по Brexit, переговоров ЕС с Украиной и Белоруссией Подробнее

Взрыв газа повредил один из подъездов пятиэтажки в Краснодаре

На бывшей промзоне ЗИЛ в Москве построят самую большую школу в России

Экипировку бойца "Ратник" дополнили ножом со сменными отвертками

Потерпевший бедствие в Финском заливе сухогруз доставили в Таллин

Перекрытую лавиной дорогу к 51 населенному пункту в Дагестане расчистили

Министр культуры Самарской области назвал безобразным поведение Михаила Ефремова

Министр культуры Самарской области назвал безобразным поведение Михаила ЕфремоваСергей Филиппов сообщил, что был на спектакле "Современника", который вызвал возмущение зрителей Подробнее

Лавина перекрыла дорогу трем селам Дагестана

Военные в марте получат первые истребители МиГ-35 для госиспытаний

Путин опроверг знакомство с Трампом до избрания того президентом США

НАТО наделило Украину статусом страны-аспиранта

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru