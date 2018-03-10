Боевики за сутки выпустили по Дамаску 12 мин

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Ситуация в Восточной Гуте остается напряженной, не прекращаются ежедневные минометные обстрелы жилых кварталов города Дамаска и его пригородов, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

"За прошедшие сутки по столице и ее окрестностям боевиками из Восточной Гуты выпущено 12 мин. Есть разрушения. Погиб один и ранено девять мирных жителей", - сказал генерал на брифинге в субботу.

По его словам, "в течение дня фиксировались случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны вооруженных группировок в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск".

"Российским Центром по примирению враждующих сторон осуществляется работа по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной обстановки в Сирии с учетом требований резолюции Совета Безопасности ООН 2401", - сказал Евтушенко.