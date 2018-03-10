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СМИ назвали повреждение закрылков возможной причиной катастрофы Ан-26 в Сирии

Военно-транспортный самолет упал при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим 6 марта, погибли 39 военных

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Крушение военно-транспортного самолета Ан-26 в районе сирийской авиабазы "Хмеймим" могло произойти из-за повреждения закрылков, вследствие чего машина перешла в крутое пикирование, сообщает в субботу газета "Коммерсант".

"Как стало известно "Ъ", у участников расследования произошедшей 6 марта катастрофы Ан-26 в Сирии, жертвами которой стали 39 человек, появилась версия, подтверждающая технический характер трагедии. Предполагается, что из-за повреждения закрылков самолет внезапно "клюнул" в землю, не дотянув полукилометра до аэродрома", сказано в публикации.

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Источник в военно-транспортной авиации сообщил газете, что при заходе на посадку на взлетно-посадочную полосу авиабазы "Хмеймим" у летчиков Ан-26 "возникли проблемы с управлением машиной".

"Предполагается, что при выпуске закрылков один из них по непонятной причине просто вырвало, после чего Ан-26 резко накренился в сторону и совершил так называемый клевок, перейдя в крутое пикирование с высоты в несколько сотен метров, - говорится в публикации. - В такой ситуации даже опытный экипаж уже ничего не мог сделать".

Как сообщило ранее Минобороны России, российский военно-транспортный Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме "Хмеймим" шестого марта около 15:00 по Москве. Погибли 39 военнослужащих, включая шесть членов экипажа. Гражданских лиц на борту не было. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до ВПП.

Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность, говорилось в пресс-релизе военного ведомства.

Теги: Сирия, Ан-26, Хмеймим, Минобороны
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