Речь Путина о новом российском оружии разочаровала Пентагон

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Часть выступления президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием, посвященная новейшим видам российского стратегического вооружения, стала для Пентагона "разочаровывающей, но не неожиданной", заявил в воскресенье министр обороны США Джеймс Мэттис.

"До каждой из систем, о которых он (Путин - ИФ) говорит, еще несколько лет (работы - ИФ), и я не вижу, что они меняют военный баланс", - приводит слова Мэттиса пресс-служба Пентагона. По его словам, он также "не видит изменений в российском военном потенциале".

"В конечном счете, они (Россия - ИФ) могут потратить (на оружие - ИФ) все деньги; это не изменит мою стратегическую оценку. Я только предполагаю, что это (разработка оружия - ИФ) будет за счет больших издержек для российского народа. Это ничего не изменит", - отметил он.

При этом Мэттис отметил, что в предыдущей части выступления российского президента можно было заметить желание снизить напряженность между РФ и странами НАТО. Он также заявил, что системы противоракетной обороны в Восточной Европе направлены не против РФ, а против Ирана и КНДР. Мэттис добавил, что российские военные достаточно профессиональны для осознания этого.