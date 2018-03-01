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США назвали новые типы вооружений РФ нарушающими международные договоры

Есть обновление от 06:49

В Вашингтоне рассказали, что частично знакомы с представленным Россией оружием

США назвали новые типы вооружений РФ нарушающими международные договоры
Выступление президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному Собранию
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Администрация США полагает, что новое вооружение, видеоролики о котором показали во время Послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию, демонстрирует нарушения Россией своих международных обязательств, заявила в четверг представитель госдепа Хизер Нойерт.

В РоссииПутин о новом оружии. ОбобщениеПутин о новом оружии. ОбобщениеЧитать подробнее

"Россия более десятилетия разрабатывает дестабилизирующие оружейные системы, и это прямое нарушение своих обязательств по договорам", - сказала она на брифинге, уточнив, что в частности, речь идет о Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

"С 2014 года они не соблюдают (договор - ИФ): они разрабатывают крылатые ракеты наземного базирования средней дальности - в явное нарушение ДРСМД", - продолжила она.

При этом Нойерт подчеркнула, что информация о российском вооружении, полученная в четверг, не является новой для Вашингтона.

"Часть (сведений - ИФ), которые мы видели сегодня - это новая информация, а часть - информация, которую мы некоторое время отслеживали", - сказала она, добавив, что США не смогут предоставить общественности ряд сведений по этой теме.

Она также заверила, что президент США Дональд Трамп понимает, с какими угрозами приходится иметь дело США и их союзникам, и что он привержен задаче сохранять мировое лидерство за вооруженными силами США. По ее словам, проект оборонного бюджета США и новая ядерная доктрина отвечают этой задаче, в том числе, посредством модернизации американского ядерного арсенала.

Теги: США, Россия
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