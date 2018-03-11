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Юлия Самойлова выступит на "Евровидении-2018" с песней I Won't Break

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Первый канал показал в воскресном эфире программы "Время" песню "I Won't Break", с которой певица Юлия Самойлова выступит на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2018" в Лиссабоне.

"Это песня про меня, обо мне. Я себя в ней чувствую настоящей. Это не просто нежная баллада, это песня со стержнем", - сказала Самойлова.

Как говорится в сообщении дирекции общественных связей Первого канала, поступившем в "Интерфакс", "над новой песней для Юли работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад - Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн". Отмечается, что Гуткин работал над песнями других российских конкурсантов "Евровидения" - Дины Гариповой и Полины Гагариной.

"Официальное видео на песню снял режиссер Алексей Голубев, который будет и постановщиком конкурсного номера Юлии Самойловой в Лиссабоне (в 2015 он же был режиссером музыкального клипа и номера Полины Гагариной на Евровидении в Вене). Детали выступления Юлии пока держатся в секрете, но общую идею Алексей выразил так: "Это будет метафора зарождения жизни и любви, а главное - веры", - поясняется в сообщении канала.

"У нас замечательный исполнитель, прекрасная песня, исполненный смысла и очень красивый номер. И как всегда - наилучшие ожидания от конкурса, который пользуется у нас в стране большой популярностью! Россия возвращается!", - приводит телеканал слова главы российской делегации на конкурсе и главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюты.

Самойлова должна была выступать на "Евровидении" в 2017 году в Киеве с песней Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила ей въезд из-за ее выступлений в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России направить другого конкурсанта, однако Первый канал отказался от предложенного варианта.

Конкурс песни Евровидение-2018 впервые пройдет в Португалии, на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй (в котором выступает Россия) - 10 мая, а финал - 12 мая.

Самойлова - певица, композитор, автор слов к песням. Многократный лауреат различных музыкальных конкурсов и фестивалей как в России, так и за рубежом. Принимала участие в торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских Игр 2014 года в Сочи с песней "Вместе". Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности.

Теги: Евровидение, Юлия Самойлова
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