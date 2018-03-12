При крушении частного самолета в Иране погибли 11 человек

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Все пассажиры и члены экипажа турецкого частного самолета, разбившегося в горном районе Ирана, погибли, сообщает в воскресенье агентство Associated Press; всего на борту находилось 11 человек.

По информации иранских властей, самолет, оказавшийся в условиях плохой видимости из-за сильного дождя, врезался в гору, загорелся и упал. На месте крушения были найдены обгоревшие тела, для их идентификации понадобится анализ ДНК.

Eleven people killed in Turkish plane crash in Iran: agency - https://t.co/IvlYjJPRQQ pic.twitter.com/FdwpRZLs89 — TheNewsDictionary (@T_N_Dictionary) 11 марта 2018 г.

Самолет, который СМИ определяют как Bombardier CL604, принадлежащий турецкой компании Basaran Holding, вылетел в воскресенье из аэропорта Шарджи в ОАЭ. После часа полета он начал резко набирать высоту, а потом стал резко снижаться и за несколько минут достиг земли, свидетельствуют данные ресурса FlightRadar24.

По некоторым сведениям, на борту находилась дочь владельца Basaran Holding, 28-летняя Мина Башаран, и ее подруги. Они возвращались из Дубая, куда ездили справлять девичник перед свадьбой Мины.