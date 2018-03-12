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В Иране нашли тела всех жертв крушения частного самолета

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тела всех 11 человек, летевших на частном самолете, разбившемся над территорией Ирана. Об этом сообщает в понедельник агентство "Мехр" со ссылкой на общество красного полумесяца Ирана.

На месте крушения также обнаружен черный ящик.

Турецкий частный самолет, летевший из города Шарджа (ОАЭ) в Стамбул через иранское воздушное пространство, упал в горной местности на западе Ирана в воскресенье.

Самолет потерпел крушение в иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария. По данным агентства, самолет мог упасть из-за отказавшего двигателя.

После инцидента на место катастрофы направили 10 спасательных команд.

На борту самолета находились три члена экипажа и восемь пассажиров. По данным министерства транспорта Турции самолет принадлежал турецкому бизнесмену Хюсейну Башарану, на борту самолета находилась его дочь и ее подруги.

Как пишет турецкая газета Hurriyet 28-летняя Мина Башаран, вероятно, была на своем девичнике в Дубае. На своей странице в инстаграме (сейчас она недоступна) в последние дни девушка выкладывала фото с девичника, а также фотографию с концерта певицы Риты Оры, выступавшей в Дубае, отмечает газета.

Теги: Иран
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