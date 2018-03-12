Второй за сутки самолет США провел разведку у Черноморского побережья России

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Вслед за американским разведывательным беспилотником у побережья России на Черном море в воскресенье совершил полет патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их информации, морской разведчик с бортовым номером 169003, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в воскресенье вечером длительное время курсировал в районе Севастополя, южного побережья Крыма, а также Новороссийска.

Как сообщалось, днем в воскресенье у морских границ России на Черном море был зафиксирован полет стратегического беспилотного летательного аппарата ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 05-2024. Он совершал многочасовой разведывательный полет вдоль побережья Крыма и Краснодарского края. Перед этим американский разведывательный беспилотник в течение не менее четырех часов летал вдоль линии разграничения в Донбассе.

Этот беспилотник регулярно используется для проведения разведки вблизи территорией ДНР и ЛНР, а также побережья Крыма и Краснодарского края. Только с начала марта он осуществил не менее шести таких полетов.

В частности, как сообщалось, в минувшую пятницу Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, в ходе которого он несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России