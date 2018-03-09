Самолеты ВВС США и Великобритании провели очередную разведку у западных рубежей России

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Разведывательные самолеты ВВС США и Великобритании в пятницу совершили многочасовые полеты вблизи границ Калининградской и Ленинградской областей, свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным BUTCH47, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании, длительное время летал вблизи сухопутной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши, а также около морских границ области на Балтике.

Тем временем самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления британских Королевских ВВС E-3A Sentry AWACS с бортовым номером ZH106 и позывным NATO35 совершал полет вблизи границ Ленинградской области. Встав в круг, он курсировал в небе над северо-востоком Эстонии.

Согласно мониторинговым данным западных авиационных ресурсов, в последнее время разведывательные самолеты США и других стран НАТО резко увеличили количество полетов у российских рубежей. В частности, практически ежедневно американские разведчики осуществляют полеты вблизи российских границ на Балтике и Черном море.