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Порошенко призвал ЕС признать РФ агрессором и помочь оборонительным оружием

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко призвал страны-члены Евросоюза квалифицировать РФ как страну-агрессора и сторону конфликта в Донбассе, а также содействовать предоставлению Украине странами-членами ЕС оборонительного вооружения.

"Пришло время содействовать предоставлению странами-членами ЕС оборонного вооружения Украине в соответствии с национальным и международным законодательством", - сказал Порошенко в понедельник на брифинге в Киеве с верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини.

Президент Украины также заявил, что "спустя 4 года с начала российской агрессии против Украины пришло время для ЕС назвать агрессора агрессором и стороной конфликта".

"Для ознакомления с настоящей ситуацией на Донбассе, а также чтобы увидеть собственными глазами, как Россия выполняет свою часть минских договоренностей, я обратился к высокому представителю госпоже Могерини с предложением отправить уже в ближайшее время на Донбасс вторую миссию послов комитета по политике безопасности ЕС. Первая была в сентябре 2015 года", - проинформировал президент Украины.

"Считаю, что необходимо сделать более значимой роль европейской дипломатии в деле освобождения заложников на Донбассе и украинских политических заключенных на территории России", - добавил Порошенко.

Теги: Украина, Петр Порошенко
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