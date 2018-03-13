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Трамп уволил Тиллерсона с поста главы Госдепартамента

Есть обновление от 15:59

Новым госсекретарем станет нынешний глава ЦРУ Майк Помпео

Трамп уволил Тиллерсона с поста главы Госдепартамента
Рекс Тиллерсон
Фото: Reuters

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепартамента США. Об этом сообщает газета The Washington Post. Сообщение об этом вскоре также появилось в президентском твиттере.

"Майк Помпео, глава ЦРУ, станет новым госсекретарем. Он отлично справится с работой! Спасибо Рексу Тиллерсону за его работу!" - написал Трамп.

О том, что в Белом доме планируют передать пост государственного секретаря Майку Помпео, занимающему должность главы ЦРУ, писала в конце ноября прошлого года газета The New York Times со ссылкой на источник в администрации США. Также американские СМИ сообщали о напряженности в отношениях между Трампом и Тиллерсоном.

Однако тогда и Трамп, и Тиллерсон слухи о скорых кадровых перестановках опровергали.

Недавно The Washington Post сообщила, что 9 марта Трамп попросил Тиллерсона уйти с должности главы Госдепартамента, и тому пришлось досрочно завершить поездку в Африку и вернуться в Вашингтон.

Изменится ли отношение к России

Увольнение Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепа США и назначение на этот пост Майкла Помпео не принесет каких-либо кардинальных изменений в атмосферу и содержание отношений между Москвой и Вашингтоном, считает руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный.

"Слухи о таком кадровом решении циркулировали уже давно. Поэтому никакой сенсации здесь нет. Есть очень большие сомнения, что эта перестановка серьезным образом может повлиять на российско-американские отношения, в которых столько негатива, что данное решение Трампа здесь ничего не меняет", - заявил Подлесный во вторник "Интерфаксу".

По оценке американиста, более жесткая риторика Помпео в отношении России лишь усилит градус жесткости в общей риторике команды Трампа в адрес Москвы.

"Вопрос лишь в риторике. По содержанию американской политики в отношении России все понятно. Все соответствующие документы уже опубликованы, и в русле этого весь внешнеполитический курс Вашингтона, включая российское направление, будет реализовываться", - сказал собеседник агентства.

Теги: Дональд Трамп, Рекс Тиллерсон
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