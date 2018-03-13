Перестановки Трампа в администрации США объяснили подготовкой к переговорам с КНДР

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пошел на перестановки в администрации страны для подготовки к переговорам с руководством КНДР, а также к нескольким переговорам по торговым соглашениям, рассказал агентству Associated Press чиновник, пожелавший сохранить анонимность.

Ранее во вторник президент США снял с должности госсекретаря США Рекса Тиллерсона и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео. В то же время место Помпео во главе Центрального разведывательного управления должна занять его заместитель Джина Хаспел. В случае утверждения на новой должности она станет первой женщиной во главе ЦРУ.

9 марта Трамп объявил о готовности провести закрытую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца мая 2018 года. В Белом доме отмечают, что дата и место данной встречи пока не обговорены, на данный момент разрабатывается повестка готовящихся переговоров.

Президент США во вторник заявил, что он лично принял решение об отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона, приводит слова президента Associated Press

Президент подчеркнул, что он и Тиллерсон "в течение долгого времени неоднократно обсуждали (вопрос отставки - ИФ)". Трамп при этом отметил, что его мнение и точка зрения Тиллерсона различались по ряду вопросов международной политики США, в частности, по вопросу сделки с Ираном.

Трамп добавил, что, по его мнению, Тилерсон "станет теперь намного счастливее".

13 марта президент США уволил с должности госсекретаря США Рекса Тиллерсона и предложил на этот пост кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео. В то же время место М.Помпео во главе ЦРУ должна занять его заместитель Джина Хаспел.