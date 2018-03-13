Главные новости
В миреТрамп уволил Тиллерсона с поста главы ГосдепартаментаВ РоссииМосква отказалась отвечать на ультиматум Лондона по "делу Скрипаля"Экономика"Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафы
В мире

Перестановки Трампа в администрации США объяснили подготовкой к переговорам с КНДР

Есть обновление от 17:00

Президент США думает, что после отставки с поста госсекретаря Рекс Тиллерсон "станет намного счастливее"

Перестановки Трампа в администрации США объяснили подготовкой к переговорам с КНДР
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пошел на перестановки в администрации страны для подготовки к переговорам с руководством КНДР, а также к нескольким переговорам по торговым соглашениям, рассказал агентству Associated Press чиновник, пожелавший сохранить анонимность.

Ранее во вторник президент США снял с должности госсекретаря США Рекса Тиллерсона и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео. В то же время место Помпео во главе Центрального разведывательного управления должна занять его заместитель Джина Хаспел. В случае утверждения на новой должности она станет первой женщиной во главе ЦРУ.

9 марта Трамп объявил о готовности провести закрытую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца мая 2018 года. В Белом доме отмечают, что дата и место данной встречи пока не обговорены, на данный момент разрабатывается повестка готовящихся переговоров.

Президент США во вторник заявил, что он лично принял решение об отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона, приводит слова президента Associated Press

Президент подчеркнул, что он и Тиллерсон "в течение долгого времени неоднократно обсуждали (вопрос отставки - ИФ)". Трамп при этом отметил, что его мнение и точка зрения Тиллерсона различались по ряду вопросов международной политики США, в частности, по вопросу сделки с Ираном.

Трамп добавил, что, по его мнению, Тилерсон "станет теперь намного счастливее".

13 марта президент США уволил с должности госсекретаря США Рекса Тиллерсона и предложил на этот пост кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео. В то же время место М.Помпео во главе ЦРУ должна занять его заместитель Джина Хаспел.

Теги: США, Дональд Трамп
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Тереза Мэй завтра объявит об ответных шагах по "делу Скрипаля"Тереза Мэй завтра объявит об ответных шагах по "делу Скрипаля"
Британский посол заявил, что Лондон по-прежнему ждет до конца дня объяснений по поводу произошедшегоПодробнее
Трамп уволил Тиллерсона с поста главы ГосдепартаментаТрамп уволил Тиллерсона с поста главы Госдепартамента
Новым госсекретарем станет нынешний глава ЦРУ Майк ПомпеоПодробнее
Разработчик "Новичка" исключил возможность выздоровления Скрипаля в случае отравления этим веществомРазработчик "Новичка" исключил возможность выздоровления Скрипаля в случае отравления этим веществом
По его словам, в России формула этого вещества засекречена, так что никакая другая страна использовать его не моглаПодробнее
Комитет палаты представителей Конгресса США не нашел сговора Трампа с РоссиейКомитет палаты представителей Конгресса США не нашел сговора Трампа с Россией
Демократическая партия будет расследовать дело дальшеПодробнее
Мэй возложила на Россию ответственность за отравление СкрипаляМэй возложила на Россию ответственность за отравление Скрипаля
По словам премьера, экс-полковник ГРУ и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разработано в РоссииПодробнее
Умер модельер Юбер де ЖиваншиУмер модельер Юбер де Живанши
Основателю модного дома Givenchy был 91 годПодробнее
Почти 50 человек погибли в результате крушения самолета в КатмандуПочти 50 человек погибли в результате крушения самолета в Катманду
При жесткой посадке в аэропорту столицы Непала также пострадали 22 человекаПодробнее
В столице Непала потерпел катастрофу пассажирский самолетВ столице Непала потерпел катастрофу пассажирский самолет
Предполагается, что самолет съехал с взлетно-посадочной полосы и загорелся из-за неполадокПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 марта6 фото
12 марта
Фотохроника 12 марта
Ушел из жизни Олег Табаков13 фото
12 марта
Ушел из жизни Олег Табаков
Авиакатастрофа в Непале5 фото
12 марта
Авиакатастрофа в Непале
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп уволил Тиллерсона с поста главы ГосдепартаментаВ РоссииМосква отказалась отвечать на ультиматум Лондона по "делу Скрипаля"Экономика"Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафыВ РоссииБывший начальник МУРа арестован по делу в коррупцииВ миреКомитет палаты представителей Конгресса США не нашел сговора Трампа с РоссиейВ РоссииАдвокат режиссера Сенцова заявил о его готовности подать прошение о помиловании

Соратник Березовского Глушков умер в Великобритании

Совкомбанк и Росевробанк собрались объединиться

Британская полиция призналась в отсутствии подозреваемых по "делу Скрипаля"

Отправившая детей мыть туалет воспитатель самарского детсада оштрафована на 300 рублей

"Роснефть" вновь вспомнила о проекте на шельфе Сахалина и объявила тендер

Взрывом повреждено несколько этажей в жилом доме в Петербурге

Взрывом повреждено несколько этажей в жилом доме в ПетербургеВ результате ЧП, по предварительным данным, пострадали два человека Подробнее

ЦИК ответил на заявления Навального о возможных махинациях с открепительными талонами

Украина решила бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

Начальник столичного главка СК придет в суд на допрос по делу полковника Максименко

Александр Дрыманов даст показания в качестве свидетеля Подробнее

В ЦИК РФ объяснили проблему с записью на традиционный для Путина избирательный участок

75% россиян сочли высоким уровень коррупции в стране

МИД РФ пообещал ответить Лондону на угрозы санкций из-за "дела Скрипаля"

Двое полицейских предстанут перед судом за незаконное задержание прохожего в Москве

Сингапур и ООН изучат сообщения о поставках предметов роскоши в КНДР

Ошибочно указанный Белгородским облизбиркомом сайт перенаправлял на ресурс Навального

В Совфеде усомнились в изменении внешней политики госдепа с приходом Помпео

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru