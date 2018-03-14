Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на западе Монголии

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,4 зафиксирован в западной части Монголии в 644 км к югу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр произошедшего в 04:23 мск в среду сейсмособытия имел координаты 45.79 градуса северной широты и 94.97 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 140 км от монгольско-китайской границы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".